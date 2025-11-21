Євробачення-2026: змінено правила голосування

«Євробачення-2026» відбудеться у вівторок 12, четвер 14 та суботу 16 травня 2026 року

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Правила щодо просування

Інструкції щодо голосування та кодекс поведінки для конкурсу, яких повинні дотримуватися всі телерадіокомпанії-учасниці, посилюються з метою додаткового захисту конкурсу від спроб несправедливого впливу на голосування.

«Оновлені інструкції щодо голосування підтримують належну рекламу артистів та їхніх пісень (що є невід'ємною частиною професійної музичної індустрії), але «не заохочують непропорційні рекламні кампанії особливо якщо вони проводяться або підтримуються третіми сторонами, включаючи уряди або урядові установи», – йдеться у заяві.

Учасникам-мовникам та артистам заборонено брати активну участь, сприяти або сприяти рекламним кампаніям третіх сторін, які можуть вплинути на результати голосування, і, як зазначено в оновленому кодексі поведінки, будь-які спроби неправомірного впливу на результати призведуть до санкцій.

Менша максимальна кількість голосів

У рамках щорічного перегляду системи голосування були внесені зміни, спрямовані на підтримку участі глядачів. Для конкурсу 2026 року максимальна кількість голосів за один спосіб оплати (онлайн, SMS та телефонний дзвінок) буде зменшена з 20 до 10.

Фанатів активно заохочуватимуть ділитися своєю підтримкою між декількома учасниками.

50/50 голосування у півфіналах та розширення складу журі

Професійне журі з музичних експертів повернеться до півфіналів вперше з 2022 року, що створить приблизно 50/50 розподіл між голосами журі та глядачів, як у фіналі. Ця зміна має на меті заохотити оптимальний музичний баланс і різноманітність пісень, які кваліфікуються до гранд-фіналу, гарантуючи, що високоякісні роботи з широкою художньою цінністю будуть визнані нарівні з тими, що мають популярну привабливість.

Кількість членів журі збільшиться з 5 до 7, а спектр професійних досвідів, з яких можуть бути обрані члени журі, буде розширено, щоб включити музичних журналістів і критиків, викладачів музики, творчих професіоналів, таких як хореографи та режисери, а також досвідчених діячів музичної індустрії. Щоб відобразити привабливість конкурсу для молодшої аудиторії, до складу кожного журі тепер увійдуть щонайменше два члени віком від 18 до 25 років.

Усі члени журі повинні підписати офіційну декларацію, в якій підтверджують, що будуть голосувати незалежно та неупереджено, не будуть координувати свої дії з іншими членами журі до початку конкурсу та будуть обережними у використанні соціальних мереж, тобто не будуть ділитися своїми уподобаннями в Інтернеті до закінчення конкурсу.

Посилені технічні заходи безпеки

EBU продовжуватиме тісно співпрацювати зі своїм партнером з голосування Once з метою розширення передових систем безпеки конкурсу, які виявляють і запобігають шахрайським або скоординованим діям під час голосування, а також посилюють моніторинг підозрілих моделей поведінки, щоб зберегти довіру до результатів голосування глядачів.

70-й пісенний конкурс «Євробачення» буде проведений у Wiener Stadthalle, Відень, Австрія, у вівторок 12, четвер 14 та суботу 16 травня 2026 року.

До слова, співачка Джамала, яка цього року стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, висловилася щодо можливого перегляду критеріїв участі артистів. Це пролунало на тлі гучної ініціативи виконавиці Олі Полякової.