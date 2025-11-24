Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»
фото з відкритих джерел

До фіналу нацвідбору потрапили 15 виконавців, серед яких Jerry Heil, Khayat та гурт Karyotype 

Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2026» оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні, столиці Австрії. Про це повідомляє Суспільне Культура.

До офіційного списку учасників увійшли:

  • Anstay;
  • Jerry Heil;
  • гурт Karyotype;
  • Khayat;
  • Laud;
  • Leleka;
  • гурт Molodi
  • Mon Fia;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • Oks;
  • гурт The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • Марта Адамчук;
  • гурт «ЩукаРиба».

Наразі команда Нацвідбору провела попередній відбір, до якого потрапили 15 виконавців. Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії. 

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня. 

Естонський мовник оголосив артистів, які братимуть участь у відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026. Серед учасників є й українська співачка Уляна Ольгина.

Читайте також:

Теги: Євробачення конкурс культура співачка Jerry Heil

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лариса Кадирова у виставі «Не плачте за мною ніколи»
Народна артистка Лариса Кадирова: Я для себе закрила театр Франка Інтерв'ю
26 жовтня, 13:30
Співачка Оля Полякова попросила більше не ставити їй питання про завершення війни в Україні
Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)
26 жовтня, 21:03
Таїсія Повалій – колишня народна артистка України та співачка, яка давно працює в Росії
«Я платила їй по $25». Відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій
8 листопада, 10:24
11 листопада відбулася прем’єра першого сезону проєкту «Фронтова студія»
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
12 листопада, 17:27
Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити
Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство
19 листопада, 12:58
Поруч з віллою є криті та відкриті тенісні корти, спортивний та дитячий майданчики, парк для прогулянок
Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму
1 листопада, 22:05
Новій володарці титулу «Міс Земля» Наталі Пушкіновій 21 рік
Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)
6 листопада, 10:16
Кінопрем'єри 20 листопада 2025 року
Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня
19 листопада, 21:15
У Музеї історії міста Києва презентували історичний виставковий проєкт «Київський оберіг»
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
17 листопада, 09:27

Шоу-біз

Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua