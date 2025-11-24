Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»

В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»

До фіналу нацвідбору потрапили 15 виконавців, серед яких Jerry Heil, Khayat та гурт Karyotype

Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2026» оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні, столиці Австрії. Про це повідомляє Суспільне Культура.

До офіційного списку учасників увійшли:

Anstay;

Jerry Heil;

гурт Karyotype;

Khayat;

Laud;

Leleka;

гурт Molodi

Mon Fia;

Monokate;

Mr. Vel;

Oks;

гурт The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

гурт «ЩукаРиба».

Наразі команда Нацвідбору провела попередній відбір, до якого потрапили 15 виконавців. Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.

Естонський мовник оголосив артистів, які братимуть участь у відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026. Серед учасників є й українська співачка Уляна Ольгина.