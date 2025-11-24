Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
До фіналу нацвідбору потрапили 15 виконавців, серед яких Jerry Heil, Khayat та гурт Karyotype
Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2026» оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні, столиці Австрії. Про це повідомляє Суспільне Культура.
До офіційного списку учасників увійшли:
- Anstay;
- Jerry Heil;
- гурт Karyotype;
- Khayat;
- Laud;
- Leleka;
- гурт Molodi
- Mon Fia;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- Oks;
- гурт The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- гурт «ЩукаРиба».
Наразі команда Нацвідбору провела попередній відбір, до якого потрапили 15 виконавців. Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».
Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.
Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.
Естонський мовник оголосив артистів, які братимуть участь у відборі на пісенний конкурс Євробачення-2026. Серед учасників є й українська співачка Уляна Ольгина.
