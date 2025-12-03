Євробачення-2026: стали відомі фіналісти Нацвідбору

Співаки змагатимуться за можливість представляти Україна на міжнародному пісенному конкурсі у Відні

Оголошено імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Хто потрапив до фіналу Нацвідбору:

Jerry Heil,

Laud,

Leléka,

Molodi,

Monokate,

Mr. Vel,

The Elliens,

Valeriya Force,

«ЩукаРиба».

Девʼятеро фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 фото: «Суспільне»

Серед учасників Нацвідбору, які були у лонглисті, але не пройшли до фіналістів після двох днів прослуховувань, у січні проведуть онлайн-голосування в застосунку «Дія». Завядки йому буде визначено десятого фіналіста. Повний перелік артистів буде оприлюднено до 15 січня 2026 року. Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому, під час якого буде визначено, хто поїде представляти Україну на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні.

Раніше Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Також Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.