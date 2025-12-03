Головна Країна Події в Україні
Удар по Кривому Рогу, держбюджет на 2026 рік. Головне за 3 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Кривому Рогу, держбюджет на 2026 рік. Головне за 3 грудня
Окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок атаки на Кривий Ріг травмовано чотирьох людей

Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік, США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів, удар по Кривому Рогу. «Главком» склав добірку новин 3 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. 

США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів. «Українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу», – йдеться у повідомленні.

Удар по Кривому Рогу

Увечері, 3 грудня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано чотирьох людей, серед них – дитина. Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні

Рада ухвалила рішення, згідно з яким положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов більше не застосовуватимуться до російської в Україні. «За» проголосували 264 парламентарів.

Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти

Апеляційний суд 3 грудня звільнив з-під арешту слідчого НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ.

Євробачення-2026: стали відомі фіналісти Нацвідбору

Оголошено імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників Нацвідбору, які були у лонглисті, але не пройшли до фіналістів після двох днів прослуховувань, у січні проведуть онлайн-голосування в застосунку «Дія». Завдяки йому буде визначено десятого фіналіста.

Теги: Кривий Ріг війна Євробачення

