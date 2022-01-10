Ставки судового збору зросли: скільки тепер треба заплатити за позов

Позов про розірвання шлюбу тепер становить 992,4 грн

Із 1 січня 2022 року в Україні діють нові ставки судового збору у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Про це повідомляє Східний апеляційний господарський суд у Facebook.

Так, наприклад, ставка позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, за законодавством, це: «1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Тобто, якщо на початку минулого року прожитковий мінімум був 2270 гривень, то підприємець мав сплатити не менше тих самих 2270 гривень, але не більше 794 тис. 500 грн.

Із 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму становить 2481 грн. Тож тепер судовий збір у вищезазначеному випадку також буде 1,5% ціни позову, але не менше 2481 грн і не більше 868 тис. 350 грн.

Судовий збір для фізичної особи та фізичної особи-підприємця у позові майнового характеру: 1% ціни позову, але не менше 992,4 грн та не більше 12 тис. 405 грн.

Позов немайнового характеру від юридичної особи або фізичної особи-підприємця – 2481 грн. Від фізичної особи – 992,40 грн.

Позов про розірвання шлюбу становить 992,4 грн (0,4 розміру прожиткового мінімуму). Про поділ майна при розірванні шлюбу – 1% ціни позову, але не менше 992,4 грн та не більше 7 тис. 443 грн.

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