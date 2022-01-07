ДБР спростувало інформацію про арешт активів «Прямого» та «5 каналу»

У ДБР переконують, що будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося

У відомстві наголошують, що арешт накладено виключно на майно Порошенка

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», які належали п'ятому президенту України, лідеру «Європейська солідарність»Петру Порошенку. Відповідну заяву ДБР опублікувало 7 січня.

У ДБР переконують, що ця інформація не відповідає дійсності і будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

«Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдинг «Вільні медіа», що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався», – йдеться в заяві.

У відомстві наголошують, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державними реєстрами є п’ятий президент.

Раніше ДБР заявило, що Порошенко придбав квиток за кордон вже після вручення повістки

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.