Українці будуть платити більше податків із зарплати

У 2022 році відраховуватимуть більше, ніж 2021 року

Податкові відрахування зростуть

Із 1 грудня 2021 року податки на зарплату змінилися разом із підвищенням мінімальної заробітної плати. Про це пише «Сьогодні».

Нагадаємо, що до 1 грудня, коли «мінімалка» українців була 6 тис. грн, податки сягали 1170 грн, відтепер відрахування (з «мінімалкою» 6500 грн) становлять 1267,5 грн.

Коли мінімальну зарплату підвищать (із жовтня 2022 року), і вона буде 6700 грн, українці сплачуватимуть 1306,5 грн податків.

За що і скільки вираховують?

Візьмемо до прикладу уявну виписку із зарплати українця, який отримує «мінімалку». «На руки» він отримує з вирахуванням:

1. ПДФО (податку на доходи фізичних осіб). Становить він 18%:

до 1 грудня 2021 року вираховували 1080 грн (6000*0,18=1080);

з 1 грудня 2021 року забирають 1170 грн (6500*0,18=1170);

з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 1206 грн (6700*0,18=1206).

2. Військового збору (ВЗ). Становить він 1,5%:

до 1 грудня 2021 року вираховували 90 грн (6000*0,015=90);

з 1 грудня 2021 року забирали 97,5 грн (6500*0,015=97,5);

з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

3. ПДФО та ВЗ

з 1 грудня до 30 вересня вирахування загалом становитимуть 1267,5 грн;

з 1 жовтня 2022 року – 1306,5 грн

Нагадаємо, що і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб – підприємців теж привʼязаний до «мінімалки», з 1 грудня 2021 року він зріс на 110 грн і становить 1430 грн (22% від мінімальної зарплати).

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