Стефанішина прокоментувала інформацію щодо участі України в саміті НАТО

Стефанішина зазначила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою

Формат участі країн-партнерів у саміті НАТО ще визначається. Відома тільки його дата – 14 червня, повідомила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в соціальній мережі Facebook.

Водночас Стефанішина нагадала, що саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається у двосторонньому діалозі. «Ця робота ще триває, і зарано остаточно говорити про її результати», – наголосила віце-прем’єр.

Також урядовиця зазначила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюють над розширенням співпраці за конкретними напрямками в рамках Партнерства розширених можливостей..

«Під час свого візиту до Брюсселя 17–18 травня буду обговорювати всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО», – підсумувала Стефанішина.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі в цьогорічному саміті Альянсу.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня.

У пресслужбі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

Черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, на ньому будуть ухвалені рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, а саме: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

Читайте також: