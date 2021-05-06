На сайті КМДА знищено дані киян, записаних на вакцинацію: названо причину

Департамент охорони здоров’я знищив персональні дані публічних діячів, які вони надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти Covid-19 залишковими дозами

Персональні дані осіб, які заповнювали анкету на сайті Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації для вакцинації проти Covid-19 залишковими дозами, знищено згідно з чинним законодавством. Усі, хто був запрошений на вакцинальну сесію та вакцинований залишковими дозами в рамках означеної кампанії, отримають другу дозу в обов’язковому порядку. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я.

Зазначається, що, керуючись законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, Департамент охорони здоров’я знищив персональні дані публічних діячів, які вони надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти Covid-19 залишковими дозами.

Відповідне SMS-повідомлення люди, які заповнювали анкету на сайті Департаменту, отримали 5 травня.

Так, згідно із статтею 15 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані підлягають видаленню або знищуються, зокрема у разі:

закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено законом.

При цьому, вказаним Законом визначено, що про видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, а також суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

Нагадаємо, що 11 березня 2021 року Міністерство охорони здоров’я наказом № 443 дозволило щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації. Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів.

Наразі, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти Covid-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.

Нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

Зараз в Україні вакцинують пріоритетні групи з першого, другого і частково третього етапів, а саме медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників Патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників, а також людей віком від 65 років.

Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 5 травня від коронавірусу було щеплено 24 494 людини. Загалом в Україні 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

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