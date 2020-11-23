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    У світі

    Британія розраховує у грудні почати вакцинацію населення від коронавірусу

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    Уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію від Covid-19 у грудні - Британія розраховує у грудні почати вакцинацію населення від коронавірусу
    Уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію від Covid-19 у грудні

    У МОЗ Британії сподіваються, що «десь після Великодня все зможе повернутися до звичного стану»

    Уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

    Про це повідомляє CNN із посиланням на міністерство охорони здоров’я Великої Британії.

    «За умови схвалення (вакцини), ми сподіваємось, що зможемо розпочати наступного місяця», – заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Мет Хенкок.

    Він висловив сподівання, що «десь після Великодня все зможе повернутися до звичного стану».

    Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.

    Як відомо, цієї п'ятниці компанія-розробник вакцини Pfizer подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини-кандидата. На 10 грудня заплановано засідання консультативного комітету з вакцин.

    До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: здоров'я міністр медицина щеплення вакцинація населення
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