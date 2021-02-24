Виходьте не за Стерненка, а за себе і право для своїх дітей жити в правовій державі

Нам потрібен не продажний і керований суд, а незалежний і справедливий, якому довіряли б громадяни України

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Многие наши граждане озомбированные телеканалами не понимают, что произошло вчера. Не понимают почему я пришёл на Банковую. Самое смешное, что не понимают, как со стороны пророссийского лагеря, так и со стороны патриотических сил. Ок, я вам разжую. Вчера Сергею Стерненко присудили более чем 7 лет в деле, в котором нет... доказательств, но есть огромное количество процессуальных нарушений. Да, оказывается, что так можно. Все дело строилось на показаниях одного свидетеля, он же жертва похищения, который утверждает, что его похитили 5 человек в балаклавах, держали несколько часов в подвале, пытали его, стреляли в него из травмата и требовали отказаться от мандата депутата районного совета. Очень серьёзное обвинение. Да и преступление не шуточное. Но оказывается, что лиц похитителей свидетель не видел, было ли похищение не понятно, а кроме этих слов никаких доказательств вины Стерненко нет. А если участь, что свидетель был членом пророссийской партии «Родина», близким человеком к Маркову, который давно прячется в Москве и испытывает личную неприязнь к Стерненко, то дело начинает отдавать заказухой. Ко всему этому, сам свидетель давно перестал приходить на допросы, дело покрылось пылью и за истечении срока давности должно было быть закрытым. И так бы было в любой цивилизованной стране. Но Украина все еще не цивилизованная страна, а страна продажных судей, которые выполнили заказ по Стерненко. И решение судьи закрыть Стерненко на более чем 7 лет с половиной конфискации – это расправа с проукраинским одесским активистом силами, которые имеют пророссийские взгляды. И эти силы близки к Зеленскому.

Я хорошо знаю о неоднозначном отношении к самому Стерненко в Одессе у многих одесских патриотов и могу быть не согласен с какими-то действиями или заявлениями Стерненко, но я против подобной расправы. Потому что сначала реваншисты расправятся по надуманому делу со Стерненко, потом с Медушевской, а затем придут и за мной. Придут, если будем молчать. Поэтому я вчера вышел. По той же причине я ранее писал и объяснял почему санкции по физическому лицу Медведчуку эмоционально мне нравятся, но являются фактическим нарушением закона и я против них, а за следствие и суд. Кстати, что же Медведчуку не вручили подозрение за финансирование терроризма. Санкции наложили, а подозрение не вручили. Может цель иная? Можно конечно промолчать в одном из этих случаев, а можно в обоих, но потом не надо удивляться, что против тебя власть сфальсифицирует дело.

И еще одно. Наш суд. Он не просто требует реформы, а ему необходима очистка от судебного шлака. От всех тех судей, которые продавали дела, принимали неправовые решения и творили мерзости именем Украины. Почти все они на крючке у власти за их делишки и принимают нужные решения для любой власти. Именно поэтому они на своих местах. Суды надо очищать. Порядочные и авторитетные судьи есть. Некоторых я знаю лично. Но их количество невелико. И все же их хватит для того, чтоб начать тотальную очистку судов. Да, в краткосрочной перспективе мы потеряем в эффективности и скорости рассмотрения дел в судах, но уже через несколько лет система кардинально изменится. Параллельно необходимо очистить правоохранительную и прокурорскую систему. Потому что эти системы вместе с судьями являются частью организованной преступной группировки, которая занимается своим обогащением и обслуживанием власти. И эта группировка скупает килограммы золота и кульки бриллиантов, покупает дома в Украине и в Монако, отправляет своих детей жить за границу и не планирует судить по закону. Потому что за закон не заплатят столько, чтоб они могли скупать килограммы золота и кульки бриллиантов, покупать дома в Украине и в Монако, отправлять своих детей жить за границу. А нам нужен не продажный и управляемый суд, а независимый и справедливый, которому доверяли бы граждане Украины. Без такого суда нельзя построить современное цивилизованное демократическое государство. Рашку можно построить. Можно построить Беларусь или Туркменистан. Но мы хотим жить, как эти оплоты совка и диктатуры или нам ближе Европа? Вот в этом главный вопрос выбора не на словах, а на деле.

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» – это высказывание принадлежит английской писательнице Эвелин Холл и часто приписывают Вольтеру. Но я согласен на 100% с этой фразой, хотя она и преисполненна юношеским максимализмом. Если мы будем закрывать глаза на произвол и нарушения по отношению к тем с кем мы не согласны в чем-то или кто является нашим оппонентов, то ничего путного в Украине не построим. Поэтому выходите на протест. Выходите, чтоб не лить потом крокодильи слезы, когда власть начнёт расправляться с вами или с теми, кто её критикует и мешает заниматься «Великим крадівництвом» на всех уровнях. Выходите не за Стерненко, а за себя и право для своих детей жить в правовом государстве.

Джерело: блог Борислава Берези

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