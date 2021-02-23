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    Справа Стерненка: активісти на Банковій оголосили безстрокову акцію

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    Активісти на Банковій оголосили безстрокову акцію - Справа Стерненка: активісти на Банковій оголосили безстрокову акцію
    Активісти на Банковій оголосили безстрокову акцію
    Фото: Главком

    Активісти зазначили, що залишатимуться на Банковій стільки, скільки потрібно

    Протестувальники на Банковій у Києві не планують розходитися. Вони оголосили безстрокову акцію протесту.

    Про це повідомили у Telegram-каналі Сергія Стерненка.

    «Зараз ми залишатимемося на Банковій стільки, скільки потрібно. Проте влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ‘я та свавіллля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі. Ви потрібні у Києві. Субота, 12:00, Офіс президента», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

    Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.

    Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

    За фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві розпочато кримінальне провадження.

    У результаті до управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу. На цей час акція продовжується.

    Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

    На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

    Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

    Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

    Теги: акція протести у Києві Сергій Стерненко
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