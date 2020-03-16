Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії



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Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії Фото: @Israel

Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який бореться з коронавірусом

Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії в знак солідарності на фоні ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Ізраїлю в Twitter.

«Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який «хоробро стоїть перед обличчям коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

During these difficult times, Israel stands with #Italy



The walls of #Jerusalem's old city were lit up in the colors of Italy's flag in solidarity with the ppl standing brave in the face of the #Coronavirus crisis.#Italia, Gerusaleme è al tuo fianco!



Arnon Bossani pic.twitter.com/w43aRmlo7X — Israel ישראל (@Israel) March 15, 2020

Нагадаємо, в міжнародний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.

15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.