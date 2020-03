Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який бореться з коронавірусом

Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії в знак солідарності на фоні ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Ізраїлю в Twitter.

«Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який «хоробро стоїть перед обличчям коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

During these difficult times, Israel stands with #Italy



The walls of #Jerusalem's old city were lit up in the colors of Italy's flag in solidarity with the ppl standing brave in the face of the #Coronavirus crisis.#Italia, Gerusaleme è al tuo fianco!



Arnon Bossani pic.twitter.com/w43aRmlo7X