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    Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії

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    Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії - Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії
    Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії
    Фото: @Israel

    Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який бореться з коронавірусом

    Стіни Старого міста Єрусалима підсвітили в кольори прапора Італії в знак солідарності на фоні ситуації з коронавірусом.

    Про це повідомляється в офіційному акаунті Ізраїлю в Twitter.

    «Ізраїль висловлює підтримку народу Італії, який «хоробро стоїть перед обличчям коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в міжнародний аеропорт  «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.

    15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

    Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.

    Ізраїль Італія коронавірус
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