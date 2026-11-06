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CNN: Республіканці готують імпічмент міністру оборони США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Республіканці готують імпічмент міністру оборони США
Гегсета звинувачують у програші виборів
фото з відкритих джерел

На міністра оборони США поклали відповідальність за провал на вибор через війну з Іраном
 

Республіканці в Палаті представників планують уже наступного тижня ініціювати голосування за імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, покладаючи на нього відповідальність за війну з Іраном та розгромну поразку партії на проміжних виборах до Конгресу. Про це повідомляє CNN зі посиланням на джерела в Республіканській партії, передає «Главком».

Законодавці звинувачують очільника Пентагону в переконливих закликах до ескалації та відсутності стратегії виходу з конфлікту, який спровокував погіршення економічної ситуації та спротив виборців. Сам Гегсет опублікував відеозвернення, у якому порівняв спроби свого імпічменту з політичним переслідуванням Дональда Трампа та запевнив, що не збирається йти у відставку.

Попри зростаюче невдоволення в партії, Дональд Трамп приватно підтримує Гегсета та відкидає заклики до його звільнення, вважаючи його роботу ефективною. У Білому домі також побоюються, що нова більшість демократів у Сенаті ускладнить затвердження будь-якого нового кандидата на посаду глави Міністерства оборони.

Водночас аналітики та союзники президента вважають, що відсторонення Гегсета може стати для Трампа зручним способом перекласти провину за виборчу поразку.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет може зіткнутися з новою спробою імпічменту після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників, вони зможуть проводити розслідування діяльності очільника Пентагону та викликати свідків на слухання. 

Частина законодавців уже виступає за імпічмент Гегсета. Його звинувачують у порушенні законодавства під час війни з Іраном та проведенні військових операцій проти ймовірних наркоторговців у Карибському морі й східній частині Тихого океану.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Піт Гегсет вибори у США США

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