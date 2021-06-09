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    «Червона лінія». Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО

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    Якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до семи хвилин, заявив глава Кремля - «Червона лінія». Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО
    Якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до семи хвилин, заявив глава Кремля

    Володимир Путін виступає проти розширення НАТО, шляхом інтеграції України

    Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО, шляхом інтеграції України. За його словами, це «червона лінія» для Москви.

    Про це йшлося в ефірі російського телеканалу «Росія 24».

    Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до семи хвилин.

    «Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?», – заявив президент РФ.

    Напередодні держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

    Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.

    «Але тим не менше ми не допомагаємо нашим друзям і сприяємо нашим недругам (умовно назвемо їх скептиками) всередині Сенату, а мало б бути навпаки», – уточнив ексміністр.

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    Теги: Росія НАТО Путін політика Україна президент
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    «Червона лінія». Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО