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    Викрадених на ЧАЕС нацгвардійців піддають тортурам — Денісова

    Залишаючи територію ЧАЕС, окупанти забрали полонених нацгвардійців&nbsp;&nbsp; - Викрадених на ЧАЕС нацгвардійців піддають тортурам — Денісова

    Залишаючи територію ЧАЕС, окупанти забрали полонених нацгвардійців  

    Ілюстративне фото

    Українських військових на території країни-терориста морять голодом та спрагою

    Бійці Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську АЕС і були захоплені загарбниками 24 лютого 2022 року, ймовірно, знаходяться на території Російської Федерації у Смоленську та на території Білорусі у місті Брагін. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дружину одного з полонених.

    «За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води. Наразі нічого не відомо про їхній стан здоров’я», – зазначила український омбудсмен.

    За її словами, такими діями країна-агресор грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, зокрема ст. 26 конвенції, яка гарантує належне харчування для бранців війни.

    Український омбудсмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

    Нагадаємо, що російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, 31 березня залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

    Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    Як відомо, у Білорусі в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розмістили «поранених» військовослужбовців РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

    До слова, окупанти забрали з собою кавоварки та столове приладдя з ЧАЕС.

    Також виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ОБСЄ ЧАЕС ООН війна військові АЕС розслідування Україна Людмила Денісова харчування окупація #stoprussia
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    Викрадених на ЧАЕС нацгвардійців піддають тортурам — Денісова