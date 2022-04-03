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    Російська влада відповість за злочини у Бучі – Макрон

    Еммануель Макрон останній місяць часто спілкувався з Путіним, але це не допомогло зупинити звірства росіян в Україні&nbsp; - Російська влада відповість за злочини у Бучі – Макрон
    Еммануель Макрон останній місяць часто спілкувався з Путіним, але це не допомогло зупинити звірства росіян в Україні 
    фото: Reuters

    Макрон побачив, які звірства чинили росіяни, коли окупували міста і села під Києвом

    Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на свідчення військових злочинів Росії в Бучі, що на Київщині. За його словами, російській владі доведеться за це відповісти.

    «Фото, які приходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі», – зазначив Макрон у Twitter.


    Раніше на масове вбивство мирних жителів Бучі відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заявив, що Європа десятиліттями не бачила такої жорстокості. Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

    До слова, звільнений з полону мер Мелітополя днями зустрівся з президентом Франції. Макрон розповів, що поспілкувався з Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян.

    3 квітня міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

    Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    А ось Грузія відмовилась запроваджувати економічні санкції проти Росії.

    Теги: росія окупанти санкції війна Франція вбивство Міжнародний кримінальний суд Київщина Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Російська влада відповість за злочини у Бучі – Макрон