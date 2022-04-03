Російська влада відповість за злочини у Бучі – Макрон

Еммануель Макрон останній місяць часто спілкувався з Путіним, але це не допомогло зупинити звірства росіян в Україні

Макрон побачив, які звірства чинили росіяни, коли окупували міста і села під Києвом

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на свідчення військових злочинів Росії в Бучі, що на Київщині. За його словами, російській владі доведеться за це відповісти.

«Фото, які приходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі», – зазначив Макрон у Twitter.

Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022





Раніше на масове вбивство мирних жителів Бучі відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і заявив, що Європа десятиліттями не бачила такої жорстокості. Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

До слова, звільнений з полону мер Мелітополя днями зустрівся з президентом Франції. Макрон розповів, що поспілкувався з Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян.

3 квітня міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

А ось Грузія відмовилась запроваджувати економічні санкції проти Росії.