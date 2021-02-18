Падіння дівчинки з 16 поверху київської висотки: стали відомі деталі трагедії

Загибла дівчинка жила з бабусею та добре навчалась у школі

17 лютого вдень сталося чергове падіння дитини з висоти: на вулиці Архітектора Вербицького в Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкону на 16 поверсі. Згодом стали відомі деякі деталі трагічної події. Про них розповіли на телеканалі «Київ», повідомляє Kyiv Mediа

Дівчина, імені якої поки не називають, переїхала до Києва з Чернігова 2 роки тому і жила з бабусею на вулиці Архітектора Вербицького, 10. За словами сусідів, вона навчалася добре і заняття у школі не пропускала, однак 17 лютого на уроки не пішла. Є свідки, які бачили дівчинку у компанії місцевого хлопчика за кілька годин до її загибелі – діти начебто ходили разом у магазин.

Також відомо, що дівчинка поводилася нормально, коли заходила в будинок, за словами вахтерки, вона навіть посміхалася.

При цьому дівчина навмисне піднялася на 16 поверх, хоч і жила на іншому.

«Почули, що щось бахнуло і вона впала сюди, на козирьок. І все. Визвали швидку, визвали поліцію, приїхала швидка. Вже пізно. Вона випала з 16 поверху. Живуть вони на 5-му, а туди вона піднялась, залишила свої речі, залишила сумку, телефони і все…» – розповіла голова правління місцевого ЖК.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вже забрали з квартири загиблої персональні гаджети, щоб встановити якісь деталі.

Нагадаємо, 15 лютого на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху. Неповнолітня загинула на місці. За фактом загибелі дівчинки поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У лютому було декілька випадків падіння підлітків з висоти. Так, 1 лютого у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Дівчина була госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

Того ж дня у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.