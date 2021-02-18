Смертельне отруєння семикласниць у Боярці: директорку ліцею відсторонили

Школярки отруїлися в ліцеї «Гармонія» в Боярці

Директорка відсторонена на час проведення службового розслідування без збереження зарплати

Світлану Сушко – директорку ліцею «Гармонія» в Боярці Київської області, де двоє семикласниць наковталися пігулок «Дротаверин», відсторонили від роботи.

Про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін у Facebook.

Сушко відсторонена з 18 лютого на час проведення службового розслідування без збереження зарплати.

Розслідування проводитиметься до 17 березня з можливістю подальшого продовження.

Також міська рада, щоб надати правову оцінку виконанню обов’язків адміністрацією ліцею, створить комісію щодо забезпечення сталої виховної роботи в закладах освіти Боярської міської ради.

Нагадаємо, у Боярці, що на Київщині, в академічному ліцеї «Гармонія» 16 лютого дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток дротаверину, внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина перебуває в лікарні в середньо стабільному стані.

Згодом у пресслужбі поліції Київщини уточнили, що діти випили 40 таблеток дротаверину, який входить до складу «Но-шпи».

Також в Умані госпіталізували двох школярок, які наковтались аналогічних пігулок.

До слова, 15 лютого, 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

17 лютого у Києві сталося чергове падіння дитини з висоти: загинула 15-річна дівчина.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.