Стрічка «1917» стала переможницею премії BAFTA



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Сем Мендес отримав премію як найкращий режисер

Драма про Першу світову війну із назвою «1917» режисера Сема Мендеса отримала нагороду як найкращий фільм за версією Британської кіноакадемії.

Про це йдеться у Twitter премії BAFTA.

Крім головної нагороди, «1917» переміг у номінаціях «видатний британський фільм», «найкращий звук», «найкраща робота художника-постановника», «найкраща операторська робота», «найкращі спецефекти».

Також Сем Мендес отримав премію як найкращий режисер.

Стрічка «1917» вже зібрала низку нагород, зокрема отримала «Золотий глобус» як найкращий фільм. Події картини розгортаються під час Першої світової війни: двом молодим британським солдатам доручають перетнути територію противника і донести повідомлення, що зупинить смертельну атаку.

Стрічку стилізовано під зйомку «одним кадром».

Подібний метод було використано, наприклад, при створенні «Бердмана» Алехандро Гонсалеса Ін’ярріту (у 2015-му фільм було відзначено «Оскарами» і в категорії «Найкраща стрічка», і за операторську роботу).

Також найкращим фільмом «1917» визнала Гільдія продюсерів США. Побореться за це звання стрічка й на кінопремії Оскар.