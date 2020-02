Стрічка «1917» стала переможницею премії BAFTA

Сем Мендес отримав премію як найкращий режисер

Драма про Першу світову війну із назвою «1917» режисера Сема Мендеса отримала нагороду як найкращий фільм за версією Британської кіноакадемії.

Про це йдеться у Twitter премії BAFTA.

Крім головної нагороди, «1917» переміг у номінаціях «видатний британський фільм», «найкращий звук», «найкраща робота художника-постановника», «найкраща операторська робота», «найкращі спецефекти».

Також Сем Мендес отримав премію як найкращий режисер.

The team behind @1917FilmUK accept the award for Best Film #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/hBNLXe80aI