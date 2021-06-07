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    Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)

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    Автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево - Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)

    Автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево

    Фото: Нацполіція

    За кермом автомобіля перебував батько дитини

    У неділю, 6 червня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода в Білоцерківському районі Київської області. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

    За попередньою інформацією, чоловік за кермом, перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль знесло у кювет. В подальшому автівка зіткнулась з деревом.

    На місці ДТП загинув 12-річний хлопчик, який того дня відзначав свій день народження.

    Батька, матір та хрещену дитини, які також перебували в авто, з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

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    Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти смерть Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП на Київщині: хлопчик загинув у свій день народження (фото)