Стрілянина на Харківщині: поліція оголосила підозру 14 затриманим



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Стрільців по автобусу під Харковом затримала поліція

Частині затриманих оголосили підозру за статтею «замах на вбивство», іншим – інкримінується «хуліганство»

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками організації «Патріоти – За життя», що стався 27 серпня під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

Про це сьогодні повідомив начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко під час пресконференції.

Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею «замах на вбивство», іншим – інкримінується «хуліганство».

«Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось вкидав коктейлі Молотова, туди, в автобус», — сказав Сокуренко.

За його словами, встановлено особи ще 5 учасників нападу, цих чоловіків доставили до поліції для проведення слідчих дій.

«Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро», — розповів начальник обласної поліції.

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які переміщувалися двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

«Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції», — розповів Сокуренко.

Слідчі дії на місці нападу продовжуються й зараз, зазначив начальник обласної поліції.

Нагадаємо, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес» , у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

Також з’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом. На ньому група молодих людей б'є вікна в мікроавтобусі та б'є ногами лежачого пасажира, чутні постріли.

Джерело: Укрінформ