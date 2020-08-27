Стрілянина на Харківщині: поліція відкрила ще одну справу, окрім «хуліганства»



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Наразі поліція встановила автівки нападників, 14 людей серед них затримала

Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження після обстрілу невідомими автобусу з людьми поблизу міста Люботин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Попередньо відомо, що троє людей отримали поранення, а ще один — черепно-мозкову травму.

Як йдеться у повідомленні обласної поліції, дії зловмисників кваліфікували за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 15, п. 1,7,12 й ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Санкція найбільшої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі поліція встановила автівки нападників, 14 людей серед них затримала. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.