З’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом: натовпом б’ють лежачого



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З’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом

У салоні автобуса в якийсь момент почалася пожежа

У мережі з’явилося відео нападу на мікроавтобус з соратниками народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи під Харковом, внаслідок якого постраждали три людини.

Відео опублікував канал Pavlovsky News.

На ньому група молодих людей б'є вікна в мікроавтобусі та б'є ногами лежачого пасажира, чутні постріли.

У салоні автобуса в якийсь момент почалася пожежа.

Ещё одно видео нападения под Харьковом. Подпишись - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ В Офісе генпрокурора заявили, що за фактом покупок на вбивства пасажирів, затримано 14 людини. Правда на відео нападаючих значущо більше. Шукайте зараз інших учасників покупок - пока невідомо. Опубліковано Павловський News Четвер, 27 серпня 2020 р.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.