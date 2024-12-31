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Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру» портретами Фаріон
скрін із відео

Ймовірно йдеться про сценку, яка вийшла рік тому, проте «Квартал 95» випустив її у повторі

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю. Причиною став жарт у шоу «Вечірній квартал», де були використані портрети Фаріон. Про це Семчишин написала в Instagram.

«Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!», – опублікувала Семчишин цитату командира батальйону «Свобода» Петра Кузика.

Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю фото 1

Судячи зі скринів, йдеться про сценку «Фахівець з позбавлення усього к***пського з дурної голови», яка вийшла у «Кварталу 95» рік тому, коли Фаріон була ще жива.

Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру». Для цього лікування він, зокрема, використовує портрети Фаріон – ставить їх по периметру навколо прихильника «руського миру».

На офіційному юутб-каналі «Студія Квартал 95 Online» цей ролик опубліковано ще 11 місяців тому.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

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Теги: Ірина Фаріон

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Суспільство

Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
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