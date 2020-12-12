Суботні протести у Франції: зіткнення з поліцією та понад сотня затриманих
Зіткнення протестувальників з силовиками у Парижі
Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти
На акціях протесту в Парижі затримано щонайменше 117 осіб. Про це з посиланням на МВС Франції повідомив телеканал BFM TV.
Демонстранти виступають проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», а також проти законопроєкту про релігійний сепаратизм, який спрямований на боротьбу з радикальними ісламістами в країні.
За словами організаторів, на вулиці в Парижі вийшли близько 10 тис. осіб, пише газета Le Parisien. За даними влади, серед протестуючих можуть бути близько 150-300 «насильницьких елементів», в тому числі представників радикального руху «Чорний блок».
Mais cedo houve uma grande marcha na Praça da República, em París, França, em protesto contra a Lei de Segurança Global:#marchesdeslibertes #Paris #SecuriteGlobale #12dicembre #LoiSecuritaireGlobale #Manifestation pic.twitter.com/4FVbsp5yak— Mundo News (@Mundo__News) December 12, 2020
Крім столиці акції протесту проходять і в інших французьких містах. На вулиці Ліона, за даними влади, вийшли близько 2 тис. осіб, п'ять були затримані. Демонстранти вступили в сутички з силовиками, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.
Créanme que ya no reconozco a este país. #marchesdeslibertes #MarchaDeLasLibertades #LoiSecuritaireGlobale https://t.co/NqfqoUNfSZ— Carmen A. Coleman (@CarmenAColeman) December 12, 2020
Більше тисячі протестуючих вийшли на вулиці в Страсбурзі і Монпельє, акції також пройшли в Діжоні, Туре і Ліллі.
#LoiSecuritaireGlobale Los antidisturbios cargan en París contra los manifestantes. Se viven momentos de tensión, especialmente en la Plaza de la República. pic.twitter.com/aCIWYXyEds— La Última Trinchera (@thelasttrench) December 12, 2020
Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти.
У минулі вихідні на вулиці великих міст вийшли понад 52 тис. осіб. У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощили вітрини та авто.