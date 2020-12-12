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    Суботні протести у Франції: зіткнення з поліцією та понад сотня затриманих

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    <p>Зіткнення протестувальників з силовиками у Парижі</p> - Суботні протести у Франції: зіткнення з поліцією та понад сотня затриманих

    Зіткнення протестувальників з силовиками у Парижі

    Фото: AFP

    Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти

    На акціях протесту в Парижі затримано щонайменше 117 осіб. Про це з посиланням на МВС Франції повідомив телеканал BFM TV.

    Демонстранти виступають проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», а також проти законопроєкту про релігійний сепаратизм, який спрямований на боротьбу з радикальними ісламістами в країні.

    За словами організаторів, на вулиці в Парижі вийшли близько 10 тис. осіб, пише газета Le Parisien. За даними влади, серед протестуючих можуть бути близько 150-300 «насильницьких елементів», в тому числі представників радикального руху «Чорний блок».

    Крім столиці акції протесту проходять і в інших французьких містах. На вулиці Ліона, за даними влади, вийшли близько 2 тис. осіб, п'ять були затримані. Демонстранти вступили в сутички з силовиками, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

    Більше тисячі протестуючих вийшли на вулиці в Страсбурзі і Монпельє, акції також пройшли в Діжоні, Туре і Ліллі.

    Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти.

    У минулі вихідні на вулиці великих міст вийшли понад 52 тис. осіб. У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощили вітрини та авто.

    Теги: вихідні акція Париж протест активісти поліція
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