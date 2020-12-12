Суботні протести у Франції: зіткнення з поліцією та понад сотня затриманих

Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти

На акціях протесту в Парижі затримано щонайменше 117 осіб. Про це з посиланням на МВС Франції повідомив телеканал BFM TV.

Демонстранти виступають проти законопроєкту «Про глобальну безпеку», а також проти законопроєкту про релігійний сепаратизм, який спрямований на боротьбу з радикальними ісламістами в країні.

За словами організаторів, на вулиці в Парижі вийшли близько 10 тис. осіб, пише газета Le Parisien. За даними влади, серед протестуючих можуть бути близько 150-300 «насильницьких елементів», в тому числі представників радикального руху «Чорний блок».

Крім столиці акції протесту проходять і в інших французьких містах. На вулиці Ліона, за даними влади, вийшли близько 2 тис. осіб, п'ять були затримані. Демонстранти вступили в сутички з силовиками, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Більше тисячі протестуючих вийшли на вулиці в Страсбурзі і Монпельє, акції також пройшли в Діжоні, Туре і Ліллі.

#LoiSecuritaireGlobale Los antidisturbios cargan en París contra los manifestantes. Se viven momentos de tensión, especialmente en la Plaza de la República. pic.twitter.com/aCIWYXyEds — La Última Trinchera (@thelasttrench) December 12, 2020

Це четверта субота поспіль, коли жителі Франції виходять на акції протесту через суперечливі законопроєкти.

У минулі вихідні на вулиці великих міст вийшли понад 52 тис. осіб. У Парижі демонстранти закидали спецназ фаєрами, трощили вітрини та авто.