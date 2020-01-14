Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Окуєвої



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14 січня суд обирає запобіжний захід Ігорю Редькіну Фото: УНН

Прокуратура просить тримання під вартою для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої

Святошинський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

«Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою...», — сказала суддя.

Також, сторона захисту подала клопотання про проведення засідання у закритому режимі. Проте суд відмовив у клопотанні.

12 січня прокуратура Київщини заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

У поліції зазначили, що одним із затриманих підозрюваних у вбивстві громадської активістки і військовослужбовця Аміни Окуєвої є організатор цього злочину.

Того ж дня ЗМІ назвали ім'я затриманого за підозрою у вбивстві Окуєвої.

Напередодні поліція підтвердила, що кілера Окуєвої звільнили в рамках обміну з бойовиками.

Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.