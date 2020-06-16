Суд дозволив переглянути рішення про конфісковані «гроші Януковича»



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Віктор Янукович переховується в Росії з лютого 2014 року Фото: Комментарии

Верховний суд оголосить повний текст постанови 22 червня

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розблокував перегляд рішення про конфісковані гроші екс-президента Віктора Януковича. Мова йде про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів компаній, пов'язаних з президентом-втікачем.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Так, суд скасував рішення суду Донецької області про відмову розглянути апеляцію і вирішив призначити новий розгляд.

«16 червня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, які оскаржували постанову Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року. Касаційний суд скасував ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, повний текст постанови оголосять 22 червня.

Ще в лютому 2019 року повідомлялося, що на рахунки Держказначейства надійшли 1 млрд 478 млн грн, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

У травні 2019 стало відомо, що Державна виконавча служба Мін’юсту України стягнула на користь держави із кіпрських компаній, які пов’язані з Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів США.

13 грудня 2019 року Федеральна рада Швейцарії продовжила на рік превентивне замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення.