Суд дозволив виготовляти самогон для власного вживання

На хмельничанина склали адмінпротокол за збут самогону, але у суді не знайшлося переконливих доказів

Хмельницький міськрайонний суд не став карати місцевого мешканця, який виготовляє самогон і закрив справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 червня.

За даними адмінпротоколу, чоловік за місцем проживання збував міцний спиртний напій домашнього виготовлення (самогон) за ціною 40 грн за 0,5 літра. Таким чином він займався господарською діяльність, щодо якої є спеціальна заборона Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

У поясненнях чоловік заперечив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення. Зауважив, що алкоголь не продає, а виготовляє для власного вживання.

Натомість письмові пояснення свідка суд визнав недопустимим доказом, оскільки вони суперечать матеріалам справи та відомостям протоколу про адміністративне правопорушення.

Інші об`єктивні докази на підтвердження вини хмельничанина у вчиненні інкримінованого йому правопорушення в матеріалах справи відсутні. Тому справу довелося закрити.

Нагадаємо, що 24 вересня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4153 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока».

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, проєкт закону спрямований на скасування статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка забороняє виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення.

Крім виробництва і зберігання самогону, депутати пропонують скасувати статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за придбання самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення.