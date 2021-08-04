Суд обирає запобіжний захід Чаусу

Чауса доставили в суд, але журналістів на засідання не пустили

Вищий антикорупційний суд 4 серпня має розглянути питання про обрання запобіжного заходу для екссудді Миколи Чауса.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець перед засіданням заявив, що захист подасть клопотання про проведення закритого засідання у цій справі – з огляду на інформацію, що може містити державну таємницю, бути загрозою нацбезпеці.

«Що стосується міри запобіжного заходу, то, звичайно, я вважаю, що все-таки з огляду на його фізичний стан, Миколі Олексійовичу потрібна все ж таки фахова медична допомога. Я вважаю, що стосовно нього здійснювалося катування», – додав адвокат.

Захисник заявив, що Чаус більше ніж 50 днів «був прикований до ліжка, йому не давали вставати – тільки в туалет, йому не давали більше ніж місяць митися, постійно вмикали та вимикали світло».

За його словами, це відбувалося на території України, але де саме – адвокат не уточнив.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, початок засідання планувався на 14:00, але затримався, бо адвокати спілкувалися із Чаусом, якого доправили до суду. Станом на 14:35 засідання суду почалося.

Журналістів до зали, де знаходиться Чаус, не допустили. За словами представників ВАКС, це пов'язано з заходами безпеки.

Раніше адвокат заявив, що до Чауса застосовувалися тортури.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус має два статуси – підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні хабаря в $150 тис. Заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Потім Чаус зник.

У квітні його викрали в Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію в Україну.

30 липня в одному із сіл на півдні Вінницької області знайшли Миколу Чауса. Його привезли до Києва сили СБУ, де у них намагалися відбити екссуддю детективи НАБУ.

А 3 серпня Чауса затримали детективи НАБУ.

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