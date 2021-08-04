З екссудді Чауса знущалися і застосовували тортури – адвокат

За словами адвоката, Микола Чаус 50 днів він був прикутий до ліжка

Адвокат Ростислав Кравець заявляє, що до колишнього судді Миколи Чауса застосовувалися тортури. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24» в середу, 4 серпня.

«Застосовувалися тортури... Над ним просто знущалися там – 50 днів він був прикутий до ліжка – там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував в українських спецслужб... Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло. Ну, це тільки небагато з того, що з ним робили», – стверджує адвокат.

Він також прокоментував рішення СБУ передати Чауса НАБУ.

«Я вважаю, що президент все-таки прислухався до порад, втрутився в цю ситуацію, і досить спокійно СБУ передала співробітникам НАБУ, тим більше, саме СБУ і доставляла безпосередньо пана Чауса в слідчий ізолятор. Тобто, я вважаю, що це рішення було прийнято на найвищому рівні, про що я говорив з першого дня, що це потрібно зробити... Я вважаю, що саме вище керівництво країни врегулювало це питання, оскільки побачило, що між СБУ і НАБУ, самостійно вони це врегулювати не могли», – вважає адвокат.

Також Кравець додав, що у всій історії з Чаусом «було задіяно дуже велику кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн також».

«Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також ведуть кілька правоохоронних органів за одними і тими ж фактами», – додав адвокат.

Раніше політолог розповів, як Зеленський використає скандал із екссуддею Чаусом.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус має два статуси – підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні хабаря в $150 тис. Заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Потім Чаус зник.

У квітні його викрали в Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію в Україну.

30 липня в одному із сіл на півдні Вінницької області знайшли Миколу Чауса. Його привезли до Києва сили СБУ, де у них намагалися відбити екссуддю детективи НАБУ.

А 3 серпня Чауса затримали детективи НАБУ.

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