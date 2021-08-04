  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    З екссудді Чауса знущалися і застосовували тортури – адвокат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Служба безпеки України передала Миколу Чауса НАБУ - З екссудді Чауса знущалися і застосовували тортури – адвокат
    Служба безпеки України передала Миколу Чауса НАБУ
    Фото: nabu.gov.ua

    За словами адвоката, Микола Чаус 50 днів він був прикутий до ліжка

    Адвокат Ростислав Кравець заявляє, що до колишнього судді Миколи Чауса застосовувалися тортури. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24» в середу, 4 серпня.

    «Застосовувалися тортури... Над ним просто знущалися там – 50 днів він був прикутий до ліжка – там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував в українських спецслужб... Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло. Ну, це тільки небагато з того, що з ним робили», – стверджує адвокат.

    Він також прокоментував рішення СБУ передати Чауса НАБУ.

    «Я вважаю, що президент все-таки прислухався до порад, втрутився в цю ситуацію, і досить спокійно СБУ передала співробітникам НАБУ, тим більше, саме СБУ і доставляла безпосередньо пана Чауса в слідчий ізолятор. Тобто, я вважаю, що це рішення було прийнято на найвищому рівні, про що я говорив з першого дня, що це потрібно зробити... Я вважаю, що саме вище керівництво країни врегулювало це питання, оскільки побачило, що між СБУ і НАБУ, самостійно вони це врегулювати не могли», – вважає адвокат.

    Також Кравець додав, що у всій історії з Чаусом «було задіяно дуже велику кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн також».

    «Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також ведуть кілька правоохоронних органів за одними і тими ж фактами», – додав адвокат.

    Раніше політолог розповів, як Зеленський використає скандал із екссуддею Чаусом.

    Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус має два статуси – підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

    У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні хабаря в $150 тис. Заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Потім Чаус зник.

    У квітні його викрали в Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію в Україну.

    30 липня в одному із сіл на півдні Вінницької області знайшли Миколу Чауса. Його привезли до Києва сили СБУ, де у них намагалися відбити екссуддю детективи НАБУ.

    А 3 серпня Чауса затримали детективи НАБУ.

    Читайте також:
    Теги: СБУ адвокат викрадення суддя розслідування Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З екссудді Чауса знущалися і застосовували тортури – адвокат