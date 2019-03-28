Суд окупантів сьогодні продовжить обирати запобіжний захід затриманим кримським татарам
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Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів
Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, яких затримали в ході масових обшуків.
Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.
«Сьогодні будуть чергові судові засідання по даній справі. Ймовірно вони почнуться об 11-12 годині дня. Станом на сьогоднішній день, всі затримані доставлені в ІТТ, можливо, вони знаходяться в різних ізоляторах, або навіть в різних містах, тому що число заарештованих рекордна… Ілюзій ніхто не плекає. Все передбачувано і очікувано. Ймовірно, запобіжний захід для решти 11 осіб буде таким же –утримання під вартою», – розповів адвокат.
Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів.
Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».
Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.
Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.
За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.