Суд окупантів сьогодні продовжить обирати запобіжний захід затриманим кримським татарам



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Напередодні затримали 20 кримськотатарських активістів

Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів

Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, яких затримали в ході масових обшуків.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.

«Сьогодні будуть чергові судові засідання по даній справі. Ймовірно вони почнуться об 11-12 годині дня. Станом на сьогоднішній день, всі затримані доставлені в ІТТ, можливо, вони знаходяться в різних ізоляторах, або навіть в різних містах, тому що число заарештованих рекордна… Ілюзій ніхто не плекає. Все передбачувано і очікувано. Ймовірно, запобіжний захід для решти 11 осіб буде таким же –утримання під вартою», – розповів адвокат.

Напередодні Київський райсуд Сімферополя заарештував дев’ятьох кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.