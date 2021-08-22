Армія повинна готуватися звільнити окуповані території – Головнокомандувач ЗСУ

Валерій Залужний заявив, що Україна має розвивати свою армію, щоб бути готовою до наступу для звільнення окупованих територій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна має розвивати армію для звільнення окупованих територій. Про це він сказав під час форуму «Україна 30. Захисники».

«ЗСУ мають розвиватися, удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат, і головне – підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій», – сказав Залужний.

Він висловив сподівання, що держава надасть Збройним силам усе, що їм потрібно для виконання необхідних завдань.

Проте Залужний згадав і про захист: нагадав, що все ще існує загроза повномасштабного вторгнення російських військ, до якого Україна має готуватися.

Головнокомандувач наголосив, що зараз також триває інформаційна війна, під час якої Росія намагається вплинути на українців, зокрема на ключових посадовців держави.

Попри заяву Залужного, офіційний Київ не говорить про звільнення окупованих територій силовим шляхом. Так, 22 серпня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне саме мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке має відбуватися на основі кластерів та паризьких домовленостей «нормандської четвірки».

Він також зазначив, що для України важливо, щоб її міжнародні партнери продовжували тиск на Росію у питанні домовленостей щодо Донбасу.

Як повідомлялося, російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

Як повідомлялося, до Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії. Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ.