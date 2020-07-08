Суд оштрафував на 17 тис. грн чоловіка, який без маски палив багаття на вулиці у Києві



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Як пояснили очевидці події, порушник вів себе агресивно, не реагував на будь-які зауваження

Святошинський районний суд Києва визнав винним чоловіка, яким тимчасово не працює, у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і оштрафував на 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 2 липня.

За матеріалами адмінпротоколу, 8 квітня о 16 год. 15 хв. на столичному проспекті Леся Курбаса, 12б в громадському місці чоловік у п’яному вигляді розпалив багаття. При цьому він не мав захисної маски і документів, що підтверджують особу, чим порушив Постанову Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року.

До суду порушник не з’явився. Однак це не завадило судді визнати його винним.

«Вирішуючи питання про міру адміністративного стягнення, до уваги бралися пояснення свідків та відеозапис з нагрудної камери працівника поліції, з яких вбачається, що після складення адміністративного протоколу, чоловік вів себе агресивно, на будь-які зауваження не реагував. При цьому увесь цей час перебував без вдягнутої захисної маски. Тому суд дійшов висновку, що тільки адміністративне стягнення у вигляді штрафу буде сприяти виправленню та перевихованню особи з метою недопущенний ним подібних ситуацій у майбутньому», - сказано у судовій постанові.

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