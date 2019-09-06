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    Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи

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    <span>Будівля Вищого антикорупційного суду</span> - Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи
    Будівля Вищого антикорупційного суду

    Усі справи розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами

    Вищий антикорупційний суд отримав 14 клопотань Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у перший день роботи. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

    «Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами», - сказано в ньому.

    Інших подробиць не вказано.

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    Як повідомлялось, перша справа, яку САП передала до Антикорупційного суду, стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана

    Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

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