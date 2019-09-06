Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи
Усі справи розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами
Вищий антикорупційний суд отримав 14 клопотань Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у перший день роботи. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.
«Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами», - сказано в ньому.
Інших подробиць не вказано.
Як повідомлялось, перша справа, яку САП передала до Антикорупційного суду, стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана
Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.
У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.
На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.