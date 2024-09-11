У Києві невідомі побили митрополита Климента: поліція відреагувала

Інформацію про побиття митрополита поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж

У Києві 10 вересня близько 23:00 троє невідомих біля Михайлівського собору напали на представника церкви, який є військовослужбовцем ЗСУ. Наразі поліція встановлює обставини події. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткова інформація буде надана згодом.

Кого побили біля Михайлівського собору?

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що невідомі нападники побили митрополита Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

«Климент приїхав до Києва на запрошення «Кримської Платформи». Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: «Владико, благословіть!». Тому, як вважає Климент, напад був спланований», – розповів журналіст.

За словами митрополита, напад здійснили у місці, де немає камер спостереження.