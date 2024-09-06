Україна вийшла з низки угод із СНД

Україна вийшла з Рішення Ради глав урядів СНД «Про внесення змін до нормативно-правових актів Співдружності Незалежних Держав, що регламентують порядок фінансування органів СНД»

Україна вийшла з угод, укладених за участі країн СНД, зокрема, з угоди про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво у галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу, вчиненої 09.09.1994 в Москві, Угоди про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів, здійсненої 23.12.1993 в Ашгабаді, та Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, вчиненої 12.03.1993 в Москві», – написав він.

Окрім цього, уряд ухвалив рішення вийти з Рішення Ради глав урядів СНД «Про внесення змін до Положення про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав», вчиненого 23 травня 2008 у Мінську.

Також Україна вийшла з Рішення Ради глав урядів СНД «Про внесення змін до нормативно-правових актів Співдружності Незалежних Держав, що регламентують порядок фінансування органів СНД», вчиненого 30.05.2012 у місті Ашгабад.

Нагадаємо, у лютому Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Так, уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

До слова, депутати Верховної Ради у травні 2022 року ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.