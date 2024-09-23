Червоний Хрест вкотре не приїхав на зустріч з родинами військовополонених – Лубінець

За словами Лубінця, родичі військових мали конкретні питання для представників МКЧХ

Сьогодні, 23 вересня, на Одещині пройшла зустріч із родичами захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. Однак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вкотре не приїхали на захід.

«Зауважу, що представники МКЧХ вкотре не приїхали на зустріч з родинами військовополонених. На офіційне наше запрошення вони відповіли, що «любʼязно» та «з розумінням» просять поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області», – йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, родичі військових мали конкретні питання для представників МКЧХ. Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ.

Нагадаємо, 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону.

Раніше російські загарбники, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Лубінець нагадав, що такі дії росіян є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

До слова, більш ніж 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.