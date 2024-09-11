Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту

Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс

Сьогодні, 11 вересня, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Раніше 28-річний Володимир Долотенко, який підозрюється у побитті військового у Смілі, попросив вибачення на камеру. Відповідний ролик з’явився в у соцмережах.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

У Смілій на Черкащині військовий на лікраняному написав у Fb про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили їм.

Кримінальний авторитет Долтенко дізнався про пост, викликав військового, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. pic.twitter.com/QjDJriRQqn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України. Опісля йому оголосили підозру та інкримінували вимагання та хуліганство.

11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.