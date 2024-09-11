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Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту
11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі
фото: Офіс Генпрокурора

Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс

Сьогодні, 11 вересня, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Раніше 28-річний Володимир Долотенко, який підозрюється у побитті військового у Смілі, попросив вибачення на камеру. Відповідний ролик з’явився в у соцмережах.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України. Опісля йому оголосили підозру та інкримінували вимагання та хуліганство.

11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.

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Теги: військові конфлікт Черкащина

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