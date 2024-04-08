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Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»
Сергій Корецький і Олексій Чернишов
колаж: telegraf.com.ua

Олексій Чернишов за рік заробив трохи менше, 21,4 млн грн. А його правління разом з ним сумарно заробило 51,2 млн грн

Директор «Укрнафти» Сергій Корецький та голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов є найбільш високооплачуваними керівниками державних енергетичних компаній, про це свідчать дані їх декларацій, пише «Телеграф» з посиланням на «Слово і діло».

Так, Корецький за 2023 рік заробив 27,3 млн грн (це близько 2,3 млн грн в місяць): 14,7 млн грн – в «Укрнафті» та ще 12,6 млн грн за сумісництвом в «Укртатнафті». А разом з заступниками вони сумарно отримали майже 60 млн грн заробітної плати.

Найбільше, крім Корецького, в «Укрнафті» заробили його заступник з фінансів Юрій Ткачук – 9,5 млн грн, заступник і головний інженер Олег Мальчик – 8,1 млн грн, заступниця з персоналу Олена Артазей – 6,7 млн грн, та заступник з питань безпеки Костянтин Мацера – 6,3 млн грн.

Олексій Чернишов за рік заробив трохи менше, 21,4 млн грн. А його правління разом з ним сумарно заробило 51,2 млн грн.

Варто зазначити, що це лише «голі» оклади без врахування надбавок, які можуть становити ще до 50% від вказаних сум додатково.

Нагадаємо, керівник «Укрнафти» повідомляв про рекордні 24 млрд грн чистого прибутку за 2023 рік та виконання плану. Однак, ці прибутки були отримані зокрема завдяки доходам «Укртатнафти», а фактичний видобуток нафти був нижчим плану (1,409 млн тонн проти 1,450 млн тонн), план «знизили» до необхідної відмітки, щоб формально він був виконаний.

Теги: Нафтогаз України Укрнафта Олексій Чернишов зарплатня

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