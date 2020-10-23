Суд призупинив рішення про позбавлення ліцензії радіостанції «Прямий FM»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії «Прямий FM» у шести містах України

Рішення про зупинку анулювання ліцензії діятиму до набуття чинності рішення суду у цій справі

Шостий апеляційний адміністративний розглянув апеляційну скаргу і призупинив рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії «Прямий FM» до моменту набуття чинності рішення суду у цій справі. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

«Дані заходи убезпечать ТОВ «Телеканал «Прямий» від негативних наслідків позбавлення відповідної ліцензії (навіть тимчасового), а отже і від відсутності мовлення на відповідних частотах та дозволять унеможливити виконання оскаржуваного рішення до моменту розгляду судового спору, а також унеможливлять виникнення подальших судових спорів та мінімізують можливі негативні наслідки для сторін спору після вирішення даної справи по суті», – зазначають на телеканалі.

Водночас є ризик того, що Нацрада телерадіомовлення проведе конкурс на мовлення з використанням частот, які раніше використовувало ТОВ «Телеканал «Прямий».

«Задоволення клопотання про забезпечення адміністративного позову не є вирішенням спору по суті, а є лише обмеженим у часі заходом уникнення негативних наслідків для радіостанції «Прямий FM» та її слухачів, що можуть бути спричинені явно неправомірною поведінкою Національної ради, а також є механізмом гарантування належного виконання рішення суду у даній справі у разі задоволення позову, оскільки існує обґрунтований ризик, пов’язаний з можливістю проведення Національною радою конкурсу на частоти радіостанції «Прямий FM», – вважають на телеканалі.

У разі задоволення позову радіостанція буде змушена подавати позов про скасування результатів конкурсу, що потребує значних зусиль, часу і витрат.

Отже, невжиття заходів забезпечення у даній справі з високим рівнем достовірності призведе до нових судових спорів та зробить цей процес не ефективним і безрезультатним.

Як повідомлялося, 3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії «Прямий FM» у шести містах України.

Представники «Прямого» звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про скасування відповідного рішення Нацради.

Як повідомляв 2 вересня народний депутат Олексій Гончаренко, з Офісу Зеленського надійшла команда закрити телеканал «Прямий».