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    Суд призупинив рішення про позбавлення ліцензії радіостанції «Прямий FM»

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    3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії &laquo;Прямий FM&raquo; у шести містах України - Суд призупинив рішення про позбавлення ліцензії радіостанції «Прямий FM»
    3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії «Прямий FM» у шести містах України

    Рішення про зупинку анулювання ліцензії діятиму до набуття чинності рішення суду у цій справі

    Шостий апеляційний адміністративний розглянув апеляційну скаргу і призупинив рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії «Прямий FM» до моменту набуття чинності рішення суду у цій справі. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

    «Дані заходи убезпечать ТОВ «Телеканал «Прямий» від негативних наслідків позбавлення відповідної ліцензії (навіть тимчасового), а отже і від відсутності мовлення на відповідних частотах та дозволять унеможливити виконання оскаржуваного рішення до моменту розгляду судового спору, а також унеможливлять виникнення подальших судових спорів та мінімізують можливі негативні наслідки для сторін спору після вирішення даної справи по суті», – зазначають на телеканалі.

    Водночас є ризик того, що Нацрада телерадіомовлення проведе конкурс на мовлення з використанням частот, які раніше використовувало ТОВ «Телеканал «Прямий».

    «Задоволення клопотання про забезпечення адміністративного позову не є вирішенням спору по суті, а є лише обмеженим у часі заходом уникнення негативних наслідків для радіостанції «Прямий FM» та її слухачів, що можуть бути спричинені явно неправомірною поведінкою Національної ради, а також є механізмом гарантування належного виконання рішення суду у даній справі у разі задоволення позову, оскільки існує обґрунтований ризик, пов’язаний з можливістю проведення Національною радою конкурсу на частоти радіостанції «Прямий FM», – вважають на телеканалі.

    У разі задоволення позову радіостанція буде змушена подавати позов про скасування результатів конкурсу, що потребує значних зусиль, часу і витрат.

    Отже, невжиття заходів забезпечення у даній справі з високим рівнем достовірності призведе до нових судових спорів та зробить цей процес не ефективним і безрезультатним.

    Як повідомлялося, 3 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про анулювання ліцензії «Прямий FM» у шести містах України.

    Представники «Прямого» звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про скасування відповідного рішення Нацради.

    Як повідомляв 2 вересня народний депутат Олексій Гончаренко, з Офісу Зеленського надійшла команда закрити телеканал «Прямий».

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