Викрадення доньки блогерки на Київщині: суд арештував підозрюваних



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Рішенням Печерського районного суду міста Києва підозрюваних взято під варту без права внесення застави

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10–ти років ув’язнення

Суд взяв під варту осіб, які спланували викрадення доньки блогерки на Київщині.

Таке рішення прийняв Печерський районний суд міста Києва, передає департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Аби попередити злочин, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення дитини. 21 жовтня у селі Білогородка на Київщині поліцейські затримали членів угруповання одразу після передачі коштів. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

22 жовтня рішенням Печерського районного суду міста Києва підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10–ти років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Київщині поліції вдалося попередити викрадення доньки блогерки Альони Лоран.

Поліцейські дізналися, що група зловмисників планує викрасти дитину відомої блогерки, а потім вимагати в неї 200 тисяч доларів викупу. Вони також орендували будинок, де планували утримувати викрадену дитину.

Альона Лоран (справжнє ім'я Альона Дюрцька) — 31-річна українська телеведуча, яка працювала на інтернет-телебаченні SEE.UA. Відома своєю участю в різних телешоу.