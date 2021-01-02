Суд США відхилив позов, що дозволяє скасувати результати виборів президента – ЗМІ

Конгрес США 6 січня має затвердити результати президентських виборів

Федеральний суддя відхилив позов, що міг дозволити віцепрезиденту Майку Пенсу скасувати голоси колегії вибірників, які визнали перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. Про це повідомили американські ЗМІ.

Конгрес США на спільному засіданні обох палат 6 січня, яке відбудеться під головуванням Пенса, має затвердити результати президентських виборів, що відбулися 3 листопада.

У позові конгресмена Луї Гомерта з Техасу містилася вимога надати Пенсові право скасувати результати президентських виборів на засіданні Конгресу.

Гомерт домагався, щоб суд ухвалив рішення, відповідно до якого віцепрезидент «може здійснювати виключні повноваження і одноосібно визначати, які голоси вибірників слід враховувати».

Деякі республіканці заявили, що вони планують на засіданні Конгресу заперечити результати голосування колегії вибірників.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.



