«Слуги» хочуть «підім'яти» під себе мовного омбудсмена. Зареєстровано законопроєкт

В’ятрович: «Зеленський і його партія розпочали небезпечну атаку на закон про мову, і українцям треба підніматися»

29 депутатів зі «Слуги народу» з ініціативи Максима Бужанського пропонують парламенту дозволити Кабінету міністрів звільняти уповноваженого із захисту державної мови у разі визнання його роботи незадовільною. Про це йдеться у законопроєкті №6336 від 22 листопада.

Народний депутат Володимир В’ятрович наголошує на небезпечності такого законопроєкту, адже Уповноважений, який призначається урядом, стає залежним і може бути звільненим без належних підстав. «Бужанський разом з найодіознішими «слугами» – Брагаром, Третьяковою, Гетьманцевим і Ко – пропонує дозволити уряду знімати Уповноваженого будь-коли – через «назадовільний звіт» чи просто за поданням прем’єр-міністра. Тобто зробити інституцію, яка захищає мовні права українців, у тому числі від порушень закону високопосадовцями, цілковито залежною від цих посадовців», – написав В’ятрович у Facebook.

Народний депутат наголосив: аби нововведення прийняли, у Раді навіть змінили головний комітет, який його має розглядати. «Щоб пропхати цей законопроєкт, у Верховній Раді навіть змінили головний комітет, який має його розглядати! Ще в понеділок на сайті Верховної Ради головним комітетом значився гуманітарний, який спеціалізується на мовній політиці і навряд чи підтримав би цю антиукраїнську авантюру. Але сьогодні головним записаний уже комітет з організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також підписався під проєктом Бужанського.

Якщо монобільшість не підтримує цей законопроєкт, вона має публічно про це заявити і забезпечити його зняття з розгляду. Якщо ж відповідних заяв (і головне – дій) не буде, це означає, що Зеленський і його партія розпочали небезпечну атаку на закон про мову, і українцям треба підніматися, щоб дати цій атаці гідну відсіч», – наголосив В’ятрович.

Раніше В’ятрович розповідав, що Зеленський і «слуги» розпочали нахабний наступ на українську мову.

Як відомо, Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.