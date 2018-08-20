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    Суд у Польщі заарештував водія автобуса, який скоїв ДТП з українцями

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    Суд у Польщі заарештував водія автобуса, який скоїв ДТП з українцями

    Водія взяли під варту на три місяці

    Суд Перемишля взяв під варту водія українського автобуса, що потрапив у ДТП в Польщі 17 серпня. Про це повідомляє RMF24.

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    Водія заарештували на три місяці. Відповідну постанову суд виніс 19 серпня після засідання за закритими дверима, яке тривало понад годину.

    За даними видання, водія автобуса Миколу Л. у неділю допитали у прокуратурі, де йому висунули звинувачення у свідомому спричиненні катастрофи на дорозі. Своєю чергою, чоловік вини не визнав.

    Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

    Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі є перевищення швидкості.

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