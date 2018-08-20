Суд у Польщі заарештував водія автобуса, який скоїв ДТП з українцями



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Водія взяли під варту на три місяці

Суд Перемишля взяв під варту водія українського автобуса, що потрапив у ДТП в Польщі 17 серпня. Про це повідомляє RMF24.

Водія заарештували на три місяці. Відповідну постанову суд виніс 19 серпня після засідання за закритими дверима, яке тривало понад годину.

За даними видання, водія автобуса Миколу Л. у неділю допитали у прокуратурі, де йому висунули звинувачення у свідомому спричиненні катастрофи на дорозі. Своєю чергою, чоловік вини не визнав.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

Водія туристичного автобуса з громадянами України, що потрапив у ДТП у Польщі, затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

Однією з причин ДТП з українським автобусом у Польщі є перевищення швидкості.