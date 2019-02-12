Суд у справі Мангера продовжиться завтра
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Розсилка
Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк
Початок засідання планується о 12:30
Засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, перенесене на середу, 13 лютого.
Початок засідання планується о 12:30.
Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.
Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.
Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.
Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.