Суд у справі Мангера продовжиться завтра



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Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк

Початок засідання планується о 12:30

Засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, перенесене на середу, 13 лютого.

Початок засідання планується о 12:30.

Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.