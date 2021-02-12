Трамп переніс Covid-19 набагато важче, ніж про це повідомлялося - The New York Times
Медики допускали підключення Дональда Трампа до ШВЛ
Колишній президент США Дональд Трамп набагато гірше перехворів на коронавірус, ніж про це повідомляв Білий дім.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотири джерела.
За їхніми відомостями, стан Трампа був гіршим, «ніж визнавали публічно».
Повідомляється, що у нього був «украй низький рівень кисню в крові». Джерела стверджують, що сатурація у Трампа була 80%, коли норма здорової людини становить — 95−99%. У зв’язку з цим фахівці побоювалися, що Трампа доведеться підключити до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Також у експрезидента були симптоми, пов’язані з викликаною коронавірусом пневмонією, в тому числі ознаки «інфільтрації легенів».
«Експрезидент опирався госпіталізації з Білого дому в центр Уолтера Ріда. Він поступився лише тоді, коли помічники сказали йому: або він погодиться сам, або дочекається, що Секретна служба США доставить його туди, коли стан здоров’я погіршиться», — пише видання з посиланням на два джерела.
Поки Трамп був госпіталізований, його оточення намагалося «применшити серйозність ситуації», вказуючи, що президент йде на поправку.
«У 74 роки і при надмірній вазі він зазнавав ризику важкого перебігу хвороби, і йому призначили агресивний курс лікування», — йдеться в повідомленні.
Як пише NYT, медки застосували для лікування Трампа препарат Regeneron, який на той момент ще не був схвалений, через побоювання щодо стану тодішнього глави Білого дому