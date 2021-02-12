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    Мюнхенська конференція з безпеки цьогоріч відбудеться в онлайн-форматі

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    Вперше за понад 50 років через пандемію Мюнхенська конференція з безпеки не відбудеться у звичайному форматі - Мюнхенська конференція з безпеки цьогоріч відбудеться в онлайн-форматі
    Вперше за понад 50 років через пандемію Мюнхенська конференція з безпеки не відбудеться у звичайному форматі
    Фото з відкритих джерел

    Конференція запланована на 19 лютого

    Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться в онлайн-форматі 19 лютого, в ній візьме участь президент США Джо Байден.

    Про це йдеться в заяві організаторів заходу.

    «Для нас велика честь повідомити, що президент США Джо Байден 19 лютого виступить на Мюнхенській конференції у віртуальному режимі», - йдеться в повідомленні в Twitter.

    Байден відвідував Мюнхен для участі в конференції в 2009 і 2013 роках, коли він був віцепрезидентом Барака Обами. Він також поїхав у 2019 році.

    У 2021 році він стане першим чинним президентом США, який візьме участь у зустрічі, хоч і буде присутній віртуально.

    Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що президент висловиться «про необхідність того, щоб Сполучені Штати і Європа разом взяли на себе глобальні виклики», повідомляє DW.

    На спеціальній зустрічі конференції, яка зазвичай проходить з 19 по 21 лютого, також виступлять канцлер Німеччини Ангела Меркель, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Єнс Столтенберг і посланник США з питань клімату Джон Керрі.

    У заході зазвичай беруть участь десятки глав держав і урядів, лідерів бізнесу, фахівців з безпеки і дипломатів, які обговорюють трансатлантичну, а також зовнішню і оборонну політику.

    До слова, торік глава Мюнхенської конференції потрапив в «чистилище» сайту «Миротворець».

    Торік три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

    Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

    Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

    Втім, 15 лютого 2020 року на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.

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    Теги: Росія США НАТО Ангела Меркель ООН Європа Мюнхенська конференція з безпеки Єнс Столтенберг нацбезпека Урсула фон дер Ляєн
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