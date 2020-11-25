У Гаазі сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

У Нідерландах триває судовий процес у справі збиття МН17 російськими бойовиками

На засіданні суд має оголосити рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова

В Нідерландах сьогодні, 25 листопада, продовжаться слухання у справі про катастрофу малазійського авіарейсу МН17 над Донбасом. Про це повідомляє пресслужба суду.

Засідання призначено на 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом – ред). Слухання у справах проти трьох інших обвинувачених (Ігоря Гиркин, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка) будуть продовжені 1 лютого 2021 року.

Зазначимо, сторона захисту Пулатова вимагає заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Як повідомлялося 4 листопада, захист одного зі звинувачених вимагав допитати Авакова.

У суді впродовж трьох днів виступали адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази. Також адвокати запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова. У свою чергу сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати Гіркіна, Дубинського та Харченка.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.