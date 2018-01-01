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    Суд відмовився випускати на волю підозрюваного у вбивстві Ноздровської

    Россошанський просив суд змінити запобіжний захід на більш м'який
    Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 18 січня. «Скаргу громадянина Россошанського Юрія відхилити, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без
    • Сьогодні, 18:18
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    <span>Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський</span>
    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Россошанський просив суд змінити запобіжний захід на більш м'який

    Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 18 січня.

    «Скаргу громадянина Россошанського Юрія відхилити, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без можливості внесення застави визнати дійсним», - заявив суддя.

    Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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