Суд відмовився випускати на волю підозрюваного у вбивстві Ноздровської
- Сьогодні, 18:18
-
Розсилка
Россошанський просив суд змінити запобіжний захід на більш м'який
Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 18 січня.
«Скаргу громадянина Россошанського Юрія відхилити, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без можливості внесення застави визнати дійсним», - заявив суддя.
Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.
Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський
Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці