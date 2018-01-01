Суд відмовився випускати на волю підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Россошанський просив суд змінити запобіжний захід на більш м'який

Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 18 січня. «Скаргу громадянина Россошанського Юрія відхилити, запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без